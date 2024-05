Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin CSO Voluntari a invins luni, pe teren propriu, formatia FC Arges Pitesti, scor 96-62 (38-32), in a doua partida din cinci programate in finala mica a Ligii Nationale, potrivit news.ro

- Șansa a facut ca ambele meciuri decisive ale finalelor mici din cadrul campionatelor de volei sa se poata disputa in cuplaj, in sala Rapid. Spre bucuria fanilor giuleșteni, a fost o zi de neuitat pentru ei, medaliile ramanand in vitrina clubului feroviar, care a devenit unul de bronz in voleiul romanesc.…

- Lupta pentru medaliile de bronz continua in Divizia A1 la volei feminin! CSM Targoviște a reușit sa caștige doar unul dintre cele doua meciuri de pe teren propriu cu Rapid București și astfel duelul din finala mica a campionatului va merge in „decisiv”. Duminica dupa-amiaza, in Sala „Ioan Valerian”…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a cucerit medaliile de bronz in Liga Nationala de baschet feminin, dupa ce a invins formatia CS Municipal Targoviste cu scorul de 87-69 (23-21, 18-14, 27-16, 19-18), luni seara, pe teren propriu, in meciul decisiv. Sepsi-SIC si-a castigat ambele partide de acasa, cu 82-57…

- U BT Cluj s-a impus in deplasare, cu FC Arges Pitesti, scor 78-63. Clujenii au ramas neinvinși in campionat dupa o revenire spectaculoasa, de la -14 puncte.Argeșenii au preluat fraiele jocului inca de la inceput, conducand meciul cu 7-0. Prima reușita a venit dupa aproape 5 minute de joc, odata…

- Sportivii Secției de karate a CS Unirea Focșani au participat in zilele de 9 și 10 martie la Campionatul Național de karate SKDUN, la Voluntari. Rezultate Grupa de varsta 4-7 ani: David Calmuș, locul III kata, 8 kyu; Robert Zaharescu, locul I la kata, locul II la kihon ippon, 8 kyu Grupa de varsta 8-9…

- FC Arges Pitesti a invins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 82-79 (16-26, 18-16, 24-20, 24-17), vineri, in deplasare, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin, Grupa 1-10, conform Agerpres. Nikola Jevtovic, cu 25 de puncte si 7 recuperari, a condus echipa din Trivale la victorie.Corey…

- Lotul Național de tir cu arcul a cucerit doua medalii de bronz la Campionatul European in sala, care a avut loc in orașul Varazdin, Croația. Potrivit Ministerului Educației, ambele disțincții au fost aduse de echipele feminine, in concursul rezervat sportivelor sub varsta de 18 ani, și respectiv, senioare.