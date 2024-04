Gigantul francez Michelin iși consolideaza prezența in Romania, preluand producția și forța de munca a fabricii din Polonia. Michelin, gigantul francez de anvelope cu venituri anuale de aproape 30 de miliarde de euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Olsztyn, Polonia, unde lucreaza aproximativ 430 de persoane, și va muta producția in Romania. Motivul […] The post Surpriza: Michelin muta producția pentru camioane grele din Polonia in Romania appeared first on Puterea.ro .