Gigantul francez Michelin închide trei fabrici din Germania. Fabricile de la Zalău și Florești rămân Gigantul francez din industria anvelopelor, Michelin, a pus in practica decizia anunțata, la sfarșitul anului 2023, de a inchide producția in trei unitați mari din Germania. Intr-un comunicat de presa, publicat miercuri, 3 iulie, managementul Michelin explica ca a decis o „reconciliere a intereselor” și un plan social pentru cele trei locații din Karlsruhe, Trier […] The post Gigantul francez Michelin inchide trei fabrici din Germania. Fabricile de la Zalau și Florești raman appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

