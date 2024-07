Cât petrol avea România, la 31 mai 2024 Resursele de țiței ale Romaniei utilizabile totalizau 12,800 milioane tone echivalent petrol (tep), la 31 mai 2024, in scadere cu 669.000 tep, fața de 1 ianuarie – 31 mai 2023. In primele cinci luni ale anului, resursele de energie primara au scazut cu 5 la suta. Productia interna a insumat 7,247 miliarde tep, in scadere […] The post Cat petrol avea Romania, la 31 mai 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

