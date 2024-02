O tranzacție uriașă prinde contur: se vinde a treia bancă din România BRD s-a pus in vanzare. Mulți romani au credite la aceasta banca sau incaseaza aici pensii și salarii. BRD , a treia cea mai mare banca din Romania, este in discuții pentru a fi vanduta in cadrul unei ample operațiuni de optimizare a costurilor, inițiata de grupul bancar francez Societe Generale in ultimii ani. Conform informațiilor publicate de Profit.ro, Societe Generale a angajat firma JP Morgan pentru a evalua posibilitatea vanzarii BRD, filiala sa din Romania. Printre posibilii cumparatori se numara și grupul financiar belgian KBC, unul dintre principalii actori in achiziționarea de proprietați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

