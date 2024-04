BEC: Ordinea partidelor pe buletinele de vot se stabilește, luni Presedintele Biroului Electoral Central (BEC) va efectua, luni, tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii partidelor pe buletinele de vot. Va fi stabilit astfel numarul de ordine de pe buletinele de vot al partidelor politice, aliantelor electorale, aliantei politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati, dar pentru candidații independenti la alegerile […] The post BEC: Ordinea partidelor pe buletinele de vot se stabilește, luni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biroului Electoral Central BEC va efectua, luni, 29 aprilie, tragerea la sorti pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot al partidelor politice, aliantelor electorale, aliantei politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste…

- Tragerea la sorti este programata sa aiba loc pe 29 aprilie, la ora 12,00, a transmis, sambata, BEC intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, procesul-verbal privind constatarea ramanerii definitive a candidaturilor la alegerile europarlamentare si cel referitor la stabilirea numarului de ordine de…

- Guvernanții au manipulat cu abilitate bugetul pentru a satisface multiple interese politice, cu rezultate remarcabile pentru organizațiile minoritaților naționale. Suma destinata acestora a crescut constant in ultimii ani, atingand in 2024 cifra impunatoare de 269 de milioane de lei. Aceasta alocație…

- Aproximativ 50 de locuitori din comuna Balta Alba, județul Buzau, au ieșit in strada intr-un protest zgomotos impotriva practicii cunoscuta sub numele de „viza de flotant”. Manifestanții, de diferite varste și din diverse medii sociale, au strigat lozinci precum „STOP vizelor de flotant!” și „Ne cumparați…

- Cristian Popescu Piedone a afirmat ca a fost perceput ca simbol al nedreptații in Romania, dar ca nu se victimizeaza pentru perioada petrecuta un an și o luna in inchisoare, fara motiv. Cristian Popescu Piedone , candidatul oficial al Partidului Umanist Social Liberal pentru Primaria Capitalei, a facut…

- Primarul Clujului, Emil Boc, este de parere ca traseismul politic ar trebui interzis prin lege. Momentan, acesta a fost permis prin derogare odata cu ordonanța pentru comasarea alegerilor. Emil Boc vrea sa interzica traseismul politic , satul, probabil, sa vada cați oameni a pierdut PNL in ultima luna.…

- DECIZII… Executivul local i-a chemat la primarie pe aleșii locali, pentru ca sunt cateva treburi importante de decis, intr-o ședința extraordinara. Ordinea de zi cuprinde doar patru puncte, insa, fiind vorba de bani, lucrurile trebuie analizate atent. Este vorba despre o rectificare a bugetului local…

- Partidul AUR a confiscat spectacolul ”Criza. Kit de supraviețuire”, susținut luni seara la Teatrul Masca. O serata obișnuita la Teatrul Masca din București s-a transformat intr-un moment de controversa și dezamagire pentru conducerea instituției și pentru spectatori. Ce parea a fi o seara de teatru…