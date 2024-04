Ordinea pe buletinele de vot. BEC a stabilit cine deschide lista Biroul Electoral Central a stabilit, luni, prin tragere la sorti, numarul de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale, aliantelor politice, a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati la alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie, precum si a candidatilor independenti care participa la alegeri. UDMR […] The post Ordinea pe buletinele de vot. BEC a stabilit cine deschide lista appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

