Ordinea pe buletinele de vot la europarlamentare. Cine deschide lista Biroul Electoral Central a anuntat, luni, ca, in urma tragerii la sorti, a fost stabilita ordinea de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale si politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati la alegerile europarlamentare si a candidatilor independenti. UDMR este primul pe lista, urmat de alianta electorala […] The post Ordinea pe buletinele de vot la europarlamentare. Cine deschide lista appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, luni, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot, pentru alegerile europarlamentare. Biroul Electoral Central a anuntat, luni, ca, in urma tragerii la sorti, a fost stabilita ordinea de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale…

- Biroul Electoral Central a anuntat, luni, ca, in urma tragerii la sorti, a fost stabilita ordinea de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale si politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati la alegerile europarlamentare…

- Biroul Electoral Central a stabilit, luni, prin tragere la sorti, numarul de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, aliantelor electorale, aliantelor politice, a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste de candidati la alegerile europarlamentare…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Liderii PSD și PNL au finalizat lista candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie. Lista finala va fi depusa, vineri, de la ora 10.00, la Biroul Electoral Central. Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a validat lista comuna cu Partidul Social…

- Lista comuna PSD-PNL la europarlamentare a fost validata in ambele partide. Conducerile PSD și PNL s-au intalnit joi, in ședințe separate, pentru a o vota. Printre numele care vor candida la alegeri se afla Mihai Tudose, Gabriela Firea, Adina Valean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Maria Grapini.…

- Coaliția PNL- PSD anunța, cu surle și trambițe, o alianța politica pentru anul electoral cu patru randuri de alegeri, saptamanile trecute. Și precum in zicala „Cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei unul dintre ei”, tot așa au ajuns Nicu și Marcel la o singura lista comuna, cea pentru alegerile…