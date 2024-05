Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a treia a festivalului Bikers For Humanity Rock Fest va avea loc intre 28-30 iunie 2024 la Brezoi, reunind 19 trupe de rock pentru a susține construcția unui centru cultural destinat copiilor, cu bilete la preț redus disponibile pentru primele 500 de abonamente. The post Bikers For Humanity Rock…

- Se apropie termenul limita pentru inscrierile la ediția 2024 a prestigiosului concurs de robotica școlara Nextlab.Tech, care este 28 aprilie 2024. Acest concurs major, recunoscut drept cea mai ampla competiție .... The post COMPETIȚIE PRESTIGIOASA Viitorii robocampioni se pregatesc pentru ediția de…

- Biblioteca Judeean Panait Istrati din Brila se transform întro veritabil galerie de art gzduind o expoziie unic ce aduce laolalt creaii plastice remarcabile. Este vorba despre lucrrile participanilor la Concursul Judeean de Arte Vizuale Anotimpuri i Culoare în Inim de Copil ediia a IVa.Exp...

- Adolescenții pasionați de film, fotografie sau editare video sunt așteptați sa se inscrie intr-unul dintre cele mai longevive programe dedicate lor din țara: Let’s Go Digital! (LGD!) din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie 2024). The post EDIȚIA CU NUMARUL 22 Adolescenții…

- Zeci de satmareni, numeroși preoți, voluntari și reprezentanți ai ong-ului care a organizat, și in acest an, "Marșul pentru viața", in municipiul Satu Mare, au strabatut impreuna traseul propus pentru cea mai recenta ediție a evenimentului devenit tradiție in urbea de pe Someș. The post MANIFEST LA…

- Asociația Artiștilor Plastici din Campia Turzii organizeaza o noua expoziție de arte plastice, intitulata „Ștefan Luchian – personalitate marcanta a picturii romanești” Expoziția va avea loc in data de 15 Martie 2024, de la ora 18.00, in sala festiva a Hotelului Restaurant Liador din Campia Turzii,…

- Cu o traditie de 13 ani, Targul de Nunți “Wedding Fever” revine, in perioada 15 – 17 martie 2024, la Sala Polivalenta din Craiova, pentru o ediție plina de culoare si noutate. Evenimentul aduna peste 100 de furnizori de servicii si produse necesare organizarii de evenimente.Expozantii provin din domenii…

- Ediția de anul acesta a evenimentului Marșul pentru viața va fi organizata in numeroase localitați din Romania, dar și din Republica Moldova. The post EVENIMENT Marșul pentru viața va avea loc in 30 martie first appeared on Informatia Zilei .