Cât a ajuns să câștige un parlamentar român. Lista lungă a beneficiilor Parlamentarii din Romania au salarii foarte mari, dar și beneficii la care 99% dintre romani doar viseaza. Acestora li se adauga pensia speciala la final de mandat. Salariul de baza pentru senatori și deputați este de 18.720 de lei brut pe luna, iar liderii de grup incaseaza in plus circa 2.000 de lei. Cele mai […] The post Cat a ajuns sa caștige un parlamentar roman. Lista lunga a beneficiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot avea parte de vacanțe ieftine la mare in Romania. Vineri, 3 mai, s-a dat startul programului „Litoralul pentru toți” 2024. „Litoralul Pentru Toți” este un program destinat turiștilor care doresc sa-și petreaca sejurul la mare in extrasezon și presupune reduceri semnificative la tariful de…

- UPDATE: Seful Politiei Romane, Benone-Marian Matei, a anunțat ca Paul Phillipe al Romaniei a fost localizat intr-un resort din Malta in urma informatiilor transmise de politistii romani, el fiind impreuna cu sotia sa. ”A avut loc un schimb de informatii cu Politia din Malta. In urma informatiilor transmise…

- Paul de Romania, condamnat definitiv la inchisoare in dosarul de corupție cunoscut drept ”Ferma Baneasa”, a fost localizat intr-o stațiune din Malta. Urmeaza ca Romania sa ceara extradarea lui, dupa ce o cerere similara a fost respinsa de justiția franceza. Printul Paul Phillipe al Romaniei a fost depistat…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. El planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal frontiera.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, considera ca este „o enigma greu de explicat” de ce alimentele de baza sunt mai scumpe in Romania decat in alte state europene din Vest. Conform cifrelor oficiale, salariile sunt mult mai mici și astfel se marește diferența și la prețul alimentelor, bauturilor, a…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Echipa de avocați care a reprezentat Romania in procesul intentat de compania Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Washington a publicat, sambata, un comunicat in care vorbește despre felul in care Romania a caștigat aceasta disputa legala. „Pe parcursul arbitrajului, parțile au facut schimb…