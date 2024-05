Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a avertizat Congresul american ca efectivele de trupe desfașurate acum in Ucraina de armata rusa sunt mai mari decat la inceputul invaziei și ca Kievul ramane fara timp din cauza penuriei de proiectile și alte muniții, relateaza…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi, un conflict la scara larga pe continent depașind granițele Ucrainei nemaifiind „o ficțiune”, a avertizat, marți, șeful diplomației europene, Josep Borrell. „Rusia este o amenințare pentru Europa”, inclusiv prin razboiul purtat impotriva Ucrainei,…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat, vineri, ca a pus in aplicare „procedurile operaționale specifice de cercetare” a ambarcațiunii recuperate joi seara din apele teritoriale romanești. Sunt primele informații oficiale despre barca despre care se știe neoficial ca ar aparține Marinei din Ucraina…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a acuzat miercuri NATO ca transforma Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina” calificand drept „reactie nervoasa” declaratii facute de adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, in legatura cu Transnistria. In briefingul sau de presa sustinut…

- David Petraeus, fost director al CIA și comandant al trupelor americane, a avertizat ca Moldova ar putea fi urmatoarea ținta a lui Putin. El a afirmat la CNN ca daca Rusia va infrange Ucraina, Putin nu se va opri la ea, potrivit Rador Radio Romania. „Fara nici o indoiala, el nu se va opri in […] The…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile…

- Cele mai mari cinci companii petroliere listate la bursa din lume au raportat profituri de 281 de miliarde de dolari in ultimii doi ani, in contextul in care invazia Rusiei in Ucraina a dus la creșteri spectaculoase ale prețurilor la energie, potrivit unui raport al organizației Global Witness, citat…