- Politehnica Timisoara si-a mai modificat o data lotul zilele acestea, desi se afla in plin sezon. Dupa inregimentarea surprinzatoare a lui Cristi Barbut, clubul a anuntat despartirea de atacantul Andrei Mura, al carui tricou a fost purtat deja de primul la duelul de sambata cu FC Bihor (scor 0-0). Absenta…

- „Non c’e due senza tre” poate spune Paul Codrea dupa ce echipa sa a remizat pentru a treia oara la rand in acest sezon cu favorita C8 – FC Bihor. Al doilea egal al stagiunii pentru Politehnica Timisoara la Oradea nu a venit fara suferinta si sacrificii. Dar alb-violetii sunt cei multumiti la finalul…

- Politehnica Timisoara a anuntat o adevarata „bomba” pentru nivelul Ligii 3 inainte de deplasarea in Bihor. Costel Pantilimon si Paul Codrea l-au convind pe Cristi Barbut sa se alature alb-violetilor, jucator localnic care ultima data a activat in inclusiv in acest an la FC Hermannstadt, in elita! Barbut…

- Politehnica Timisoara a inceput si play-off-ul cu o victorie la limita in fata nou promovatei CSC Peciu Nou. Desi au dominat pe alocuri copios jocul de azi alb-violetii au trebuit sa revina de la 0-1 pe „Electrica”. Cele trei puncte extrem de importante au venit in urma unui penalty concretizat de Cristian…

- Politehnica Timisoara a bifat un prim obiectiv important al sezonului, calificarea in play-off-ul Ligii 3 al Seriei 8. Alb-violetii au avut teoretic un „hop” usor in primul meci oficial din 2024 – acasa cu Gloria Lunca-Teuz Cermei, dar precum in tur, echipa aradeana din partea a doua a clasamentului…

- Politehnica Timisoara a obtinut astazi o victorie in testul de pe stadionul „Dan Paltinisanu” disputat in compania celor de la CSM Deva, liderul Seriei 7 a Ligii 3. Alb-violetii au fost condusi cu 3-0, dar au revenit spectaculos in joc, castigand pana la urma cu 4-3! Oaspetii au deschis scorul prin…

- Chindia Targoviște a incheiat intr-o nota pozitiva seria meciurilor amicale din aceasta iarna. Astazi, pe teren propriu, in ultimul test de pregatire, dambovițenii au invins cu 1-0 pe CSM Slatina. Singurul gol al intalnirii a fost marcat de Matteo Fedele (64), dintr-o lovitura libera. Succesul de astazi…

- Alb-violetii au pierdut azi pentru prima data in jocurile amicale din aceasta iarna. Esecul Politehnicii a venit cu o echipa din afara „zonei”, CSU Alba Iulia, revelatie in Seria 9 a Ligii 3, scor 1-3 (1-2). Golul timisorenilor a fost marcat de Fabian Marincu din lovitura libera. Dupa prima remiza,…