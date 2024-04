Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a invins-o pe CSC Peciu Nou la limita, scor 1-0, in ultima runda a sezonului regular al Ligii 3. Alb-violetii si-au luat astfel revansa pentru esecul mai dur din tur (1-3) si vor incepe play-off-ul din Seria 8 de pe locul 2, obtinand astfel un meci in plus pe teren propriu. Pe…

- Rapid a zdrobit-o pe FCSB, scor 4-0, in ultima runda a sezonului regulat din Superliga. Kosovarul Albion Rrahmani (23 de ani) a marcat o „dubla” și a primit nota 9 din partea GSP. Cel mai bun de pe teren! Rapid a predat o lecție usturatoare liderului FCSB. Giuleștenii au marcat de 4 ori și i-au facut…

- Zi incendiara in Superliga! Cinci meciuri vor incepe de la ora 20:00, toate liveTEXT pe GSP.RO. Cine va merge in play-off-ul Ligii 1 alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova? Mai sunt doar doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA Arad și Sepsi.…

- Oradea va beneficia de un stadion modern, dupa cum a anunțat Primaria. Valoarea investiției va fi de 472 de milioane de lei, aproximativ 94,4 milioane de euro. Orașul inca nu are echipa in primele doua ligi, dar va avea un stadion cu nici formații din Superliga nu au. FC Bihor, locul 1 in Seria 8 din…

- Rapid - Hermannstadt, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 16 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 25-a din Superliga. Runda va incepe pe 9 februarie, cu partida dintre Oțelul și FCU Craiova, care se va juca de la 17:00. Și se va incheia luni, 12 februarie, cand e programat meciul dintre Farul și Dinamo. Derby-ul rundei a 25-a va fi CFR Cluj…

- Politehnica Timisoara s-a reunit azi pentru pregatirea partii secunde a Ligii 3. Alb-violetii, locul 2 in C8, au cateva noutati in lot care urmeaza sa fie concretizate oficial. Echipa pregatita de Paul Codrea vrea sa se desparta si de George Tudoran, in schimb, au sosit Claudiu Pamfile, Alex Adamcsik…

- Hermannstadt, formație care ataca play-off-ul in Superliga, l-a prezentat, in cantonamentul din Antalya, pe francezul Kablan Davy N’Goma, un mijlocaș care a evoluat in 11 meciuri la FC Botoșani in acest sezon. E, deocamdata, singura mutare realizata de sibieni. ...