Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 martie, au avut loc meciurile din cadrul etapei a 6-a din play-off-ul și play-out-ul Ligii de Tineret. Farul Constanța, prima semifinalista a sezonului Constanțenii s-au impus in deplasarea de la Chiajna, scor 2-1, și au devenit astfel prima echipa din cele doua serii calificata matematic in…

- FCSB a invins-o categoric pe CSA Steaua, scor 5-1, in play-off-ul Ligii de Tineret. Cele doua echipe se aflau pe podium in Seria de Est. Partida s-a disputat pe terenul 5 din Complexul Sportiv Steaua. Nu s-a mai jucat un meci in Liga de Tineret de trei luni. Aceasta partida a contat pentru startul returului.…

- Apple nu va organiza un eveniment dedicat lansarii noilor sale produse in primavara acestui an, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei. Spre deosebire de evenimentul din toamna, care n-a lipsit din niciun an de la primul iPhone, Apple nu organizeaza un eveniment de lansare in fiecare primavara,…

- Poli Timisoara a disputat azi ultimul amical inaintea reluarii Ligii 3. Elevii lui Paul Codrea au trecut la limita, scor 1-0 (1-0), de Crisul Sintandrei, locul 4 din Seria 10 a Ligii 3, prin golul marcat devreme de Andrei Mura. Cu ocazia acestui joc antrenorul alb-violetilor, Paul Codrea, a testat un…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa o depaseasca pe „Dan Paltinisanu” pe Viitorul Simian. Formatia din Mehedinti, ocupanta locului 4 in Seria 7 a Ligii 3, a egalat dupa ce David Popa a deschis scorul pentru alb-violeti. Meciul a fost presarat cu duritati. In prima repriza nu s-a marcat, dar un jucator…

- Alb-violetii au pierdut azi pentru prima data in jocurile amicale din aceasta iarna. Esecul Politehnicii a venit cu o echipa din afara „zonei”, CSU Alba Iulia, revelatie in Seria 9 a Ligii 3, scor 1-3 (1-2). Golul timisorenilor a fost marcat de Fabian Marincu din lovitura libera. Dupa prima remiza,…

- CSM Lugoj a reusit sa o invinga pe FC Bihor, liderul de iarna in Seria 8 a Ligii 3, performanta care nu a fost la indemana niciunei colege de esalon a oradenilor in toamna. A fost 2-1 astazi pe Cris pentru liderul Ligii 4 Timis, e adevarat, jocul a avut caracter amical. Daca Poli Timisoara […] Articolul…

- Politehnica Timisoara s-a reunit azi pentru pregatirea partii secunde a Ligii 3. Alb-violetii, locul 2 in C8, au cateva noutati in lot care urmeaza sa fie concretizate oficial. Echipa pregatita de Paul Codrea vrea sa se desparta si de George Tudoran, in schimb, au sosit Claudiu Pamfile, Alex Adamcsik…