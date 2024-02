Stiri pe aceeasi tema

- In meci amical, Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 1-3 (1-2) | Victorie importanta pentru albaiulieni, Pintea – o dubla CSU Alba Iulia, victorie importanta cu Poli Timișoara, in deplasare, scor 3-1 (2-1), remarcandu-se Pintea – cu o dubla, in acest joc amical CSU Alba Iulia a caștigat un nou meci de verificare,…

- Politehnica Timisoara si CSC Dumbravita s-au intalnit astazi intr-un joc amical pe stadionul „Dan Paltinisanu”. A fost 0-0 dupa un joc echilibrat in care ambele echipe au avut sansa lor de a inscrie. „Gazdele” din Liga 3 au avut cateva ocazii importante iar pe final alb-verzii din esalonul secund si-au…

- Membrii trupei timișorene Dordeduh au anunțat ca vor susține cateva concerte in Europa incluse in turneul numit Disharmony Tour 2024. Seria de concerte va debuta in 8 februarie in orașul Plzen din Cehia și va continua cu recitaluri in Germania, Cehia, Austria și Belgia. „Turneul european reprezinta…

- Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a jucat doua meciuri amicale impotriva ocupantei locului 3 al Ligii a 3-a, Seria 9, Unirea Ungheni. Ambele partide s-au disputant pe terenul bazei sportive Morești, județul Mureș. Vineri, elevii antrenorului Cosmin Iuhas au avut o prestație…

- DORIT… Eduard Ponea, tot mai aproape de un transfer in aceasta iarna. Chiar daca se afla sub contract cu Rapid Brodoc, fotbalistul in varsta de 24 de ani e dorit de mai multe echipe din Seria 1 a Ligii 3. Cu 6 goluri marcate, Eduard Ponea este de departe cel mai bun marcator al Brodocului […] Articolul…

- CSM Bacau a incheiat maxi-turul Ligii a III-a pe locul 2 in Seria 1. Loc de play-off. Și, a la long, de… baraj. Pana la play-off și pana la barajul de promovare in eșalonul secund, „CSMeii” vor incerca sa-și consolideze lotul in aceasta pauza de iarna. „Asta este marea mea dorința pe plan profesional…

- REȘIȚA – Cu un parcurs aproape perfect in Seria K a juniorilor III, antrenorul Ilie Vaidasigan spera ca elevii sai sa obțina calificarea in Grupa Valoare. La final de 2023, CSM Reșița juniori III se afla pe locul al doilea in Seria K, cu șapte victorii și o infrangere in fața liderului SCM Politehnica…

- Etapa a XV-a a Ligii a III-a, ultima desfașurata in acest an, a fost una favorabila formațiilor sucevene, care au terminat victorioase partidele disputate in Seria I. Astfel, Foresta va ierna in fotoliul de lider in urma sucesului cu 2-1 repurtat pe terenul celor de la Știința Miroslava. ...