Surprinzator? Sau nu prea? Valentin Florea, candidatul AUR pentru Primaria Sectorului 6, a declanșat o furtuna politica prin demisia sa din partid. Motivele prezentate sunt, insa, de-a dreptul explozive, caracterizand AUR-ul drept o „iluzie" și pe liderul sau, George Simion, drept „gunoi". Florea nu s-a ferit sa arunce cuvinte grele, descriind modul in care partidul […]