Tribunalul Prahova a invalidat lista de candidaturi a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) la Consiliul Județean Prahova. Un prahovean a contestat lista candidaturilor formațiunii lui George Simion, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) la Consiliul Județean Prahova, invocand lipsa calitații reprezentantului AUR in relația cu Biroul Electoral Județean Prahova. Tribunalul Prahova a judecat acest caz și […]