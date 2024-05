Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, liderul AUR, a fost observat joi intrand in reședința lui Gigi Becali din zona Primaverii. Imaginile surprinse il arata pe Simion in timp ce pașește in curtea proprietații din București a patronului FCSB. La finalul vizitei, fiecare dintre ei a venit cu versiuni diferite ale motivului…

- Dupa ce liderul partidului AUR, George Simion, a fost surprins joi vizitand Palatul lui Gigi Becali, omul de afaceri controversat a oferit declarații incendiare despre intalnirea lor. Intr-o conversație ulterioara cu jurnaliștii, Becali a dezvaluit ca Simion ar fi cerut bani pentru partid și ca ar fi…

- Pregatește AUR o mutare de ultima ora? George Simion, liderul AUR, a fost surprins joi intrand in 'palatul' din Primaverii a lui Gigi Becali. Simion a fost surprins in imagini in timp ce intra in locuința din București a lui Gigi Becali, potrivit Antena 3 CNN și HotNews.

- Tribunalul Prahova a invalidat lista de candidaturi a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) la Consiliul Județean Prahova. Un prahovean a contestat lista candidaturilor formațiunii lui George Simion, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) la Consiliul Județean Prahova, invocand lipsa calitații reprezentantului…

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a anunțat astazi printr-un mesaj pe rețelele sociale ca a fost diagnosticat cu o forma ușoara de pneumonie. Diagnosticul vine in contextul in care Simion era pregatit sa participe la mai multe acțiuni politice planificate.

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a rabufinit pe rețelele de socializare și susține ca a fost urmarit prin oraș de un individ care a refuzat sa se legimiteze sau sa ii prezinte motivul pentru care il urmarește. Liderul AUR a incercat sa afle motivul pentru care este urmarit…

- O inregistrare audio incredibila a ieșit la iveala, cu liderul AUR George Simion, care le cere membrilor formațiunii pe care o conduce sa ii primeasca in partid pe toți, ”indiferent ce dubii aveți despre ei, ce escroci sunt”, cu scopul de a invinge principalele contracandidate la alegeri, PSD și PNL.…

- Parlamentarul Dumitru Coarna, fost membru al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a declanșat un adevarat cutremur in interiorul partidului, demisionand recent alaturi de intreaga organizație din Calarași. Intr-un interviu acordat pentru aktual24.ro , Coarna a facut dezvaluiri tulburatoare cu privire…