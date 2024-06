Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți fugari au fost aduși in Romania in ultima saptamana. Este vorba, mai exact, de un numar de 18 persoane care aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventiva au fost aduse in țara in ultima saptamana. Astfel, in perioada 26 – 31…

- Doi barbati, unul de 29 de ani, iar celalalt de 35 ani, au fost condusi si incarcerati de politisti la Penitenciarul Poarta Alba, judetul Constanta. Dar iata pentru ce fapte au ajuns in spatele gratiilor. La data de 29 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Investigatii…

- Ofițerii Serviciului Vamal, de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunța pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei cu circa 130.000 dolari (peste 2.300.000 lei) aduși in Republica Moldova de pasagerii sosiți din Moscova. Prin comparație…

- In perioada 15–16 aprilie 2024, Poliția Romana a adus in țara șase persoane, pe numele carora au fost emise mandate de executare a unei pedepse privative de libertate sau de arestare preventiva. A fost adus un barbat, de 41 de ani, din Mureș, urmarit internațional pentru savarșirea infracțiunii de talharie.…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, a fost adus un tanar, de 24 de ani, domiciliat in judetul Mures, urmarit international pentru savarsirea infractiunii de furt. El a fost adus din Germania, avand emis pe numele lui, de catre Judecatoria Targu Mures, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de…

- Președinta Maia Sandu a fost intampinata cu proteste in Gagauzia, unde a mers, astazi, pentru a participa la evenimentul de lansare a lucrarilor de construcție a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV pe direcția Vulcanești – Chișinau.

- La data de 13 martie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse. Potrivit IGPR, a fost adus un barbat, de 40 de ani, domiciliat in Bucuresti, urmarit international pentru savarsirea de infractiuni rutiere. Acesta a fost adus din Italia,…

- RESPINGERE… Avocații baronului șpagar, Dumitru Buzatu, cauta tot felul de motive pentru a-l scoate pe baronul șpagar din penitenciar. La ultimul termen de la Tribunalul Vaslui, cand s-a cerut luarea unei masuri mai blande fața de Buzatu, avocatul acestuia, Cristian Winzer, a atras atenția ca judecata…