Stiri pe aceeasi tema

- In contextul ultimelor zile dinaintea termenului limita pentru depunerea proiectelor in cadrul apelului „Dezvoltarea intreprinderilor și a antreprenoriatului” din Programul Tranziție Justa in județul Hunedoara, situația se prezinta astfel: conform informațiilor furnizate de ADRVEST, 71…

- Mamicile din orașul Ulmeni primesc o veste imbucuratoare, in curand va fi construita o creșa noua, care sa ofere sprijin de nadejde pentru ingrijirea copiilor in timp ce parinții sunt la munca sau la studii. „Prin intermediul licitației Companiei Naționale de Investiții, constructorul pentru aceasta…

- Președintele interimar al ANPC, Sebastian Hotca, a explicat, marți, la Interviurile Digi24.ro, ce trebuie sa știe oamenii care vor sa cumpere produse vandute in special in perioada zilei de 1 Mai dar și in preajma sarbatorilor Pascale. Acesta a subliniat ca ar trebui evitate cumparaturile din locuri…

- Peste 10.000 de oameni au fost prezenți in dimineața zilei de joi 25 aprilie la Pitești la deschiderea Argeș Mall, cel mai mare mall din sudul Romaniei din afara Bucureștiului, cu o suprafața de 77.000 de metri patrați, aproape 150 de magazine și peste 2.000 de locuri de parcare

- Timișoara și Brașov, doua orașe conduse de primari USR, au atras in ultimii ani companii de top care au investit sute de milioane de lei in aceste orașe și au creat mii de locuri de munca.Nu mai puțin de șapte mari companii au decis sa investeasca in Timișoara de la preluarea mandatului de catre Dominic…

- Județul Dambovița ofera sute de locuri de munca, in aceasta saptamana, pentru cei aflați in cautarea oportunitaților profesionale din diferite domenii de activitate. Dovada sunt cele peste 200 de locuri de munca puse la dispoziție de angajatorii din județ. In acest context, AJOFM Dambovița, pune astazi…

- CARAȘ-SEVERIN – O noua schema de ajutor de stat – in valoare totala de 2,25 miliarde lei – a fost inițiata de Ministerul Finanțelor pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale Romaniei. Banii vor fi destinați investițiilor inițiale de cel puțin 50 milioane lei, care creeaza noi activitați economice! „Este…