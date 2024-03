Premierul Marcel Ciolacu a adus in discuție, joi, in cadrul ședinței de guvern, subiectul prețurilor la energie. Prim-ministrul a precizat ca acestea vor fi plafonate pana in primavara anului viitor. ”Vom plafona prețurile la energie pana cel pațin in primavara lui 2025. Vom veni cu un reglaj, astfel ca atat populația cat și companiile trebuie sa stea liniștiți.”, a precizat premierul Romaniei. Mercel Ciolacu a spus ca fondurile alocate in acest scop vor fi de 500 de milioane de euro pentru clienții casnici. De asemenea, Marcel Ciolacu a facut referire și la scandalul de la Școala Nicolae Titulescu…