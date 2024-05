Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 15 ani, Cristian Boureanu se rasfața recomandandu-se cel mai tanar milionar din politica. Multiplele probleme penale au atras retragerea sa din lumea politica, iar fostului deputat s-a intors la afaceri și s-a focalizat pe proiecte care sa-i conserve statutul financiar, unul ce pare de succes.…

- Duminica, 18 aprilie 1976 la bordul navei scoala "Mircea", aflata sub comanda capitanului de rangul 3 Eugen Ispas, in mars spre tarmurile Venezuelei, avea loc savurosul botez marinaresc. Experienta marinareasca a confratelui aviator Nu exista marinar ndash; de la cadet la amiral si de la mus la vestitii…

- In sala mare a Casei de Cultura ”Doamna Chiajna” din localitatea cu același nume, sambata trecuta, aplauzele și hohotele de ras ale copiilor, parinților și bunicilor au rasunat in nenumarate randuri la prestația actorilor Teatrului de Animație Țandarica, care au adus pe scena spectacolul de teatru „Capra…

- Programul spectacolelor este pregatit pentru aceasta saptamana de Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski Constanta. Iata care sunt: "L 39;heure d 39;or de Paris", sambata, 13 aprilie 2024, la ora 19:00"Arta a fost intotdeauna modalitatea de transcedere spre lumea spiritului, dincolo de cotidianul…

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, va fi deschisa de nimeni altul decat de Robert Tudor, care aduce magia pe scena iUmor, cu un super show memorabil.

- Dan Sucu a oferit o imagine superba in loja alaturi de fiul sau. Dan Sucu Jr, care evolueaza la Rapid, a postat fotografia pe contul sau. Dan Sucu Jr a debutat anul trecut pentru echipa mare a Rapidului. In varsta de 17 ani, el este una dintre sperantele „alb-visiniilor” pentru viitor. Dan Sucu, imagine…

- Florin Calinescu vrea sa revina in politica romaneasca. Anunțul a fost facut chiar recent de catre acesta pe rețelele de socializare. Florin Calinescu ia in calcul o revenire in politica: Ce opțiuni are? Calinescu iși exprima dorința de a se implica din nou in sfera politica, dupa ce au existat speculații…