Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica cum cer micii retaileri. ”Am avut o discutie la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata si duminica, aceste magazine.…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica pentru a avantaja micii retaileri. ”Timpul dumneavoastra liber acela este, in weekend. In timpul saptamanii toata lumea munceste, toata lumea are probleme”, a sustinut ministrul…

- Magazinele s-ar putea inchide in weekend. Micii comercianți i-au propus premierului inchiderea magazinelor sambata și duminica, incepand cu ora 13.00. Aceștia au susținut in timpul discuțiilor de astazi, de la Palatul Victoria, ca acest lucru i-ar putea ajuta sa evite scaderea drastica a numarului de…

- Guvernul urmeaza sa decida cat de curand daca vom avea sau nu supermarketuri inchise in weekend, așa cum se intampla in strainatate, la cererea micilor comercianți, care nu vad cu ochi buni inclusiv magazinele de cartier. Micii comercianți spun ca in weekend ei au cele mai mari pierderi, care ajung…

- Importurile europene au crescut cu 94% intre 2019 si 2023 comparativ cu perioada 2014-2018, a precizat Institutul International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) intr-un comunicat. Ucraina a fost al patrulea cel mai mare importator din lume intre 2019 si 2023, dupa ce cel putin 30 de…

- Un proiect de lege care ar urma sa schimbe regulile de functionare pentru marile lanturi de magazine a fost depus in Parlament. Duminica ar urma sa fie inchise magazinele, iar sambata sa aiba program scurt. Iata ce cred romanii despre aceste modificari. „Nu e un lucru bun, sa stiti, pentru ca e nevoie.…

- Comitetul va fi format din reprezentanti ai ministerelor de resort si ai fermierilor si transportatorilor. Fiecare ministru va desemna cate un secretar de stat din subordinea sa, care sa faca parte din comitet, si sa gestioneze problemele semnalate.Spetele concrete care privesc un singur domeniu, vor…

- Un pilot al British Airways a fost rapit și torturat in timpul unei escale intre zborurile din Africa de Sud. El a fost eliberat dupa ce i-au fost furați toți banii, transmite Sky News. O alerta a O alerta a fost trimisa personalului companiei aeriene, anunțandu-i ca un membru al echipajului „a fost…