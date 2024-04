Filmul Buzz House: The Movie a intrat in cinematografe. Urmarește trailerul! Dupa succesul inregistrat de reality show-ul online Buzz House, in care mai mulți influenceri au locuit impreuna in aceeași casa, acum s-a lansat un film pe aceeași tema. Producția poarta numele Buzz House: The Movie și a intrat deja in cinematografe. Iata trailerul oficial! Din distributie fac parte Selly, Erika Isac, Tania Popa si Gabriel Spahiu. Producatorii filmului sunt Selly, Matei Dima (BRomania) și Ștefan Lucian (Global Records). „Filmul urmareste povestea unor influenceri care merg in urmatorul sezon din Buzz…