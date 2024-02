Stiri pe aceeasi tema

- Bromania și noua iubita par sa fie mereu impreuna. De curand, Matei Dima a fost surprins alaturi de femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste in prezent. Chiar Ana Baniciu a fost cea care i-a filmat pe cei doi intr-o ipostaza romantica și apoi a facut publice imaginile.

- Filmul romanesc „Miami Bici 2” a batut toate recordurile la incasari in 2023! Pelicula, care ii are in rolurile principale pe Matei Dima alias BRomania si Codin Maticiuc, a inregistrat cele mai mari incasari din cinema in Romania, anul trecut, depașind cu mult productiile internaționale „Barbie” si…

- Alexia Eram, fosta concurenta din sezonul 6 America Express, s-a pozat intr-o ipostaza romantica alaturi de iubitul ei, Mario Fresh. Cei doi au plecat in vacanța pentru momente de relaxare și odihna, insa nu au uitat sa iși țina la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața lor.

- Laura Giurcanu și Aris Eram s-au afișat intr-o ipostaza romantica. Toți se intreaba daca cei doi sunt impreuna, deoarece se afișeaza din ce in ce mai des public, insa ei nu au spus nimic despre asta și au lasat loc de interpretari. Iata cum s-au fotografiat cei doi finaliști de la America Express -…

- Andreea Balan și Victor Cornea au avut parte de o ipostaza romantica in Laponia. Cei doi indragostiți s-au fotografiat intr-un cadru cu totul și cu totul special. Iata ce postare emoționanta a facut jucatorul de tenis prin intermediul rețelelor de socializare!

- Matei Dima, alias BRomania și Codin Maticiuc au lansat filmul ”Miami Bici 2”, dar sunt deja voci care au pornit criticile. Actorul Dragoș Bucur crede ca filmele produse de BRomania sunt de o calitate inferioara și indoielnica.Zilele trecute, Codin Maticiuc a anunțat ca „Miami Bici 2”, film ce-l…

- Ultima producție cu „Miami Bici 2”, filmata in America, și in care BRomania și Codin Maticiuc au investit 2 milioane de euro, inregistreaza cifre impresionante inca de la lansare. Dragoș Bucur a facut marturisiri neașteptate despre filmele regizate de cei doi actori.De asemenea, recent Codin Maticiuc…

- Matei Dima, alias BRomania, a facut marturisiri despre calitațile pe care trebuie sa le aiba cea care ii va sta alaturi. Actorul a vorbit despre fostele relații, ce nu a funcționat, dar și despre sfatul pe care l-a primit de la mama.