Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anuntat ca pensiile vor fi livrate in perioada 2-3 mai. Pensionarii au parte de o surpriza, totusi. Posta Romana a inceput deja distribuiea pensiilor, cu cateva zile mai devreme. Au ajuns banii mai repede Fondurile pentru plata pensiilor au ajuns mai repede…

- Guvernul a aprobat joi alocarea unor fonduri de aproximativ 9,33 miliarde lei pentru plata in avans, respectiv la inceputul lunii mai, a pensiilor si a altor drepturi prevazute de legi speciale, aferente lunii aprilie 2024.

- Directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, a anuntat, miercuri, ca vor fi livrate pensiile, pana de sarbatorile pascale. El a precizat ca, in functie de momentul in care vor intra banii in conturile companiei, vor fi rugati salariatii sa lucreze intr-o zi libera, fie pe 1 mai, fie pe 3 mai,…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut marti ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, sa ia masuri, astfel incat pensionarii sa isi primeasca pensiile inainte de Pasti. „O rog pe doamna ministru Bucura Oprescu sa vorbeasca cu toate bancile din Romania, sa vedem ce modificari trebuie facute la conventii…

- Vești proaste pentru toți pensionarii din Romania! Ar fi in pericol sa nu iși mai primeasca pensiile in luna aprilie, dupa ce Poșta Romana a anunțat ca face greva! Nimeni nu știe cat va dura, iar scenariile sunt sumbre!

- Primul, in care guvernul ar avea nevoie de 144 miliarde de lei pentru creșteri, iar al doilea in care ar fi nevoie de doar 142 miliarde de lei. Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Cand intra pe carduri banii pe luna februarie? Pensionarii nu mai au mult de așteptat pentru banii lor. Casa de…

- Data la care pensiile vor ajunge in conturile pensionarilor in februarie este diferita, totul in funcție de alegerea facuta de seniori.Seniorii care au ales cardul bancar trebuie sa știe ca banii le vor fi virați in cont in data de 12, cel tarziu pe 13.Data este diferita pentru pensionarii care au ales…

- Data la care pensiile vor ajunge in conturile pensionarilor in februarie este diferita, totul in funcție de alegerea facuta de seniori.Seniorii care au ales cardul bancar trebuie sa știe ca banii le vor fi virați in cont in data de 12, cel tarziu pe 13.Data este diferita pentru pensionarii care au ales…