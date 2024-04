Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi ca Guvernul adopta in sedinta hotararea care permite plata pensiilor inaintea sarbatorilor de Pasti, precizand ca demersul reprezinta „un gest firesc de respect” fata de seniorii Romaniei.„Adoptam azi hotararea de Guvern care ne permite plata pensiilor inaintea…

- Ucraina este intr-o situație dificila atat pe front, cat și in ceea ce privește economia interna. Astfel, Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal, bani care, parțial, vor fi cheltuiți pentru pensii,…

- Guvernul a ajuns la disperare. A marit pensiile, dar se pune problema cine va achita aceste contributii sociale. Astfel, ca ar putea oferi chiar stimulente financiare pentru tinerii care merg sa se angajeze. Stimulentul de 1.000 lei este acordat tinerilor someri neindemnizati care isi gasesc un loc…