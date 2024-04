”Incep cu anuntul ca suntem in grafic astfel incat toate pensiile sa fie achitate, cum am promis, inainte de Paste”, a anuntat premierul in deschiderea sedintei Executivului. Premierul a dat asigurari ca Guvernul are bani pentru plata pensiilor recalculate. ”Ii asigur pe romani ca ramanem la fel de hotarati si cu privire la plata pensiilor recalculate in septembrie. Stiu ca vor mai fi pana atunci zeci de stiri ca nu sunt banii necesari. Insa datele din primul trimestru arata clar, avem o majorare a incasarilor din contributiile sociale cu peste 22%, acesta fiind efectul cresterii numarului de…