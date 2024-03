Stiri pe aceeasi tema

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

- ”Am venit astazi in fata dumneavoastra alaturi de cei mai importanti ministri ai Guvernului Romaniei, pentru ca avem un obiectiv comun: sa stabilim ce avem de facut impreuna pentru ca firmele dumneavoastra sa aiba un profit cat mai mare in acest an si in viitor. Daca dumneavoastra castigati mai bine…

- ”In ziua cand Sorin Grindeanu depunea juramantul la Palatul Cotroceni (…) in timp ce primul ministru al Romaniei s-a dus sa-si ia mandatul de la presedintele Romaniei, pe ultimele minute de prim-ministru, Dacian Ciolos semna ca Rosia Montana sa intre in UNESCO, cu toate ca avea de la toate ministerele,…

- ”Deblocam si Rabla. Nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate, a…

- ”Am fost impresionat de ceea ce am vazut, de nivelul de tehnologie, de nivelul de organizare. Nu poti decat sa feliciti si managementul si faptul ca concernul Renault continua sa investeasca pe aceasta platforma industriala”, a spus premierul dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni. Premierul a aratat…

- ”Ne aflam astazi la Mormantul Ostasului Necunoscut intr-o zi simbol a istoriei poporului roman. O zi care, la 165 de ani distanta, ne transmite la fel de puternic forta valorilor care ne definesc ca natiune. O zi care ne da ocazia de a onora efortul si sacrificiile romanilor care au luptat pentru idealurile…

- Marcel Ciolacu a transmis romanilor, astazi, un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. “Dragi romani, in urma cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, romanii si-au unit eforturile si au pus bazele Romaniei ca stat national, unitar si democratic. Si atunci, multi s-au opus. Si din afara tarii, dar si din interior.…

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…