Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, la sediul PSD, ca nu se pune problema opririi de catre Comisia Europeana a fondurilor PNRR destinate Romaniei. „Avem din tranșa 1 și 2 consumate pana acum vreo 20%, deci nu se pune problema ca Romania ramane fara bani. Așteptam un raport și pe urma vom face…

- ”Aprobam o investitie majora in domeniul sanitar, construim un ansamblu medical nou in care sa functioneze Institutul Clinic Fundeni, cea mai mare institutie spitaliceasca din Romania”, a anuntat premierul in sedinta Executivului. ”Nu mai putem continua in cladiri vechi de 60 de ani. Vom ridica un complex…

- ”Eu personal nu sunt multumit in legatura cu modul in care merg astazi lucrurile. Ma asteptam la mai mult, sa ne miscam mai repede, sa nu ma sune comercianti care sa imi spuna ca stau de o saptamana cu sacii si nu a venit nimeni sa ii ia. Ma asteptam sa nu existe astfel de probleme care tin exclusiv…

- Obiectivul Memorandumului de Intelegere dintre cele doua state este de a stabili un cadru pentru consolidarea cooperarii in domeniul energiei nucleare prin facilitarea schimbului de bune practici in domeniul nuclear, coordonarea politicilor energetice, dezvoltarea noilor tehnologii in conditii de siguranta…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre candidatura sa la alegerile prezidențiale 2024. Va candida intr-adevar actualul premier? Aflat la Iași, liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca inca nu a decis daca va candida la alegerile prezidențiale. Acesta a vorbit despre nevoia unei stabilitați…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat, joi, ca statul roman a fost inștiințat in legatura cu pronunțarea, vineri, a deciziei in procesul legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana, proces in care compania canadiana Gabriel Resources cere Romaniei despagubiri in valoare de 6,7 miliarde…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat miercuri seara, la Digi24, ca spera ca Romania sa primeasca tranșa a treia de bani din PNRR, 2,7 miliarde de euro, la finalul lunii martie. El a spus ca se așteapta ca forurile europene sa ceara lamuriri suplimentare și ca are…