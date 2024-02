Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei aproba, joi, noi masuri pentru fermierii romani. Este vorba de circa 600 de milioane lei pentru cultivatorii de tomate, cartofi și usturoi romanesc. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, masuri pentru sprijinul fermierilor, promovate de ministrul Agriculturii,…

- Ministerul Agriculturii va aloca peste 4 milioane de euro pentru compensarea pierderilor la cultura de usturoi infiintata in toamna 2023 – primavara 2024, in contextul crizei ucrainene. Cuantumul maxim al ajutorului este de 1.500 de euro/ha, iar fermierii trebuie sa depuna cererile pana la 19 aprilie.…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Guvernul aloca in total 72 de milioane de euro pentru crescatorii de animale, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, joi, in startul ședinței de Guvern. Guvernul adopta noi masuri pentru crescatorii de animale „Adoptam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite…