Stiri pe aceeasi tema

- Geanina Ilieș a fost invitata la ediția de astazi a emisiunii Vacanța de Vedeta de la Antena Stars, unde a vorbit despre vacanțele in care a fost, dar și despre fiul ei. Prezentatoarea TV a marturisit la ce facultate iși dorește sa mearga Patrick. Baiatul vedetei vrea sa se mute departe de Romania.

- Cristina Cioran a fost prezenta și in aceasta seara in platoul Xtra Night Show. Actrița a facut noi dezvaluiri din relația cu Alex Dobrescu și clipele de coșmar prin care a trecut in perioada in care a trait o poveste de dragoste cu tatal fetiței ei.

- Povestea de dragoste dintre Iuliana Marciuc și Adrian Enache dureaza de mulți ani. S-au logodit in 2010, insa au decis sa nu se casatoreasca. Cei doi au impreuna un baiat, pe David, și una dintre cele mai solide relații. Prezentatoarea TV a povestit recent, cum l-a cunoscut, de fapt pe artist, care…

- Gabriela Cristea a dezvaluit ca se gandește sa se inscrie la o academie, in Spania. Iata ce planuri de viitor are celebra prezentatoare TV. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Prezentatoarea emisiunii Bravo, Ai Stil! de la Kanal D, Ilinca Vandici, a facut noi dezvaluiri din intimitatea vieții sale amoroase. Cum a avut loc divorțul de tatal copilului sau, afaceristul Andrei Neacșu, și care a fost motivul separarii. „Stie el ce mi-a facut”, s-a exprimat vedeta. Foto Un an de…

- Este scandal monstru in showbiz-ul de la noi! Anița Condescu și inca soțul ei s-au intalnit, astazi, la Tribunal. De altfel, fiica fostului președinte al clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, se judeca de mai mult timp cu inca soțul ei, considerat un influent afacerist. In urma cu puțin timp,…

- Geanina Ilieș a dezvaluit cat de mult s-a schimbat in ultimii ani. Prezentatoarea de la Antena Stars a oferit informații despre viața de mama. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Din 5 februarie, Geanina Ilieș intampina telespectatorii de la pupitrul Știrilor Antena Stars, zilnic, de la ora 14.00. Vedeta revine pe micul ecran dupa o pauza de doi ani. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea TV ne-a oferit detalii despre jurnalul monden, dar și despre…