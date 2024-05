Stiri pe aceeasi tema

- Ion Minzina: S-au finalizat lucrarile de modernizare a DJ703B Costești – Padureți Lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean 703B Costești – Padureți au fost finalizate! Proiectul a fost inițiat de Consiliul Județean Argeș și a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare “Anghel…

- Proiectul meu de suflet a fost și ramane redeschiderea Spitalului de la Sacele, a spus primarul municipiului Sacele, Virgil Popa, in emisiunea Culisele Zilei. Spitalul din Sacele a fost inchis pe 1 aprilie 2011. Pana in 2016 nimeni nu a mai intrat in spital, totul a fost sigilat. Au fost niște incercari…

- La Garbova de Sebeș, ca la oraș! Alimentarea cu gaz, prioritatea administrației locale La Garbova de Sebeș, ca la oraș! Alimentarea cu gaz, prioritatea administrației locale Primaria comunei Garbova se pregatește sa aduca ultima utilitate care le mai lipsește cetațenilor, gazul metan. Proiectul „Inființare…

- Primarul orașului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a oficializat semnarea contractului de finanțare pentru un amplu proiect de modernizare. Proiectul, parte a programului „Anghel Saligny”, vizeaza reabilitarea a șase strazi din municipiu, incluse in Lotul 2. Strazile Alba Iulia, Eugen Ionescu, Karoli Gaspar,…

- Deputatul Diana Morar a anunțat ca a fost depus ieri un proiect de lege important pentru dezvoltarea economica și incurajarea investițiilor imobiliare, și nu numai: „Am depus astazi, alaturi de colegii mei Gabriel Andronache, Daniel Fenechiu și Sebastian Burduja, o propunere legislativa ce are ca scop…

- Un barbat și doi copii au fost surprinși de locatarii unui bloc din Bistrița in timp ce furau flori din rondouri. Oamenii au inregistrat intreaga scena și au trimis apoi imaginile Poliției Locale. „Nu putem avea un oraș frumos daca toleram astfel de comportamente!” – atrag atenția polițiștii locali.…

- 10 școli din județ vor fi dotate cu infrastructura de colectare, pentru ca elevii și profesorii sa poata colecta corect gunoaiele produse. Proiectul aparține ADI Deșeuri și este sponsorizata de compania TeraSteel. Potrivit șefului ADI Deșeuri, Cristian Niculae, instituția pe care o conduce va dota 10…

- Impreuna cu Adrian-Ioan Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei și Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii – primarul Paul Știr a semnat ieri contractul de finanțare pentru implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Caianu Mic, județul Bistrița-Nasaud.…