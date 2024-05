Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, astazi, ca Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. „Vrem sa curațam rapid de pacanele 90% din localitațile țarii, urmand sa facem regulile pentru cele 10% ramase in acest moment”,…

- ”Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori. Toti cei care nu-si muta urgent aparatele raman fara licenta, conform unui anunt transmis deja de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc”, a spus premierul Ciolacu in sedinta…

- Salile de jocuri de noroc, denumite popular pacanele, nu vor mai putea functiona in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noile reguli, despre care reprezentantii coalitiei PSD-PNL sustin ca dau prima mare lovitura industriei pacanelelor.…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noi reguli pentru domeniul jocurilor de noroc in Romania. Daca reprezentantii coalitiei PSD-PNL sustin ca legea da prima mare lovitura industriei pacanelelor, opozitia vorbeste despre ipocrizie si despre faptul ca puterea actuala face jocul…

- Astazi, intr-o mișcare surprinzatoare, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care interzice jocurile de noroc in localitațile din Romania cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Decizia a fost susținuta de 243 de voturi „pentru”, cu doar patru abțineri, in timp ce doi deputați nu au votat deloc.…

- Jocurile de noroc vor fi interzise in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori, potrivit unui proiect de lege care a primit raport favorabil in comisiile de specialitate si asteapta marti votul decizional in Camera Deputatilor. Masura, initiata de PSD, completeaza ordonanta de urgenta privind…

- Camera Deputatilor adopta, marti, o lege care prevede ca salile de jocuri de noroc din localitatile care au sub 15.000 de locuitori vor fi inchise. "Industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor, va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei", spune Alfred Simonis, potrivit stiripesurse.ro"Industria…

- Jocurile de noroc vor fi interzise in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori, potrivit unui proiect de lege care a primit raport favorabil in comisiile de specialitate si asteapta votul decizional in Camera Deputatilor. Masura, initiata de PSD, completeaza ordonanta de urgenta privind organizarea…