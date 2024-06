Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța, sambata dimineața, ca s-a autosesizat in urma informațiilor privind dispariția a trei persoane, posibil cetațeni romani, in apele fluviului Natisone, in Italia: „Pana la acest moment, autoritațile italiene nu au confi

- Autoritațile italiene au declanșat operațiunile pentru cautarea a trei tineri – un baiat și doua fete – care au fost luați de curent in timp ce se aflau in raul Natisone din Premariacco, provincia Udine. Nu se cunoaște identitatea lor și nici de ce intrasera in apa, dar sosisera la fața locului cu o…

- Cate secții de votare vor avea la dispoziție romanii din diaspora la alegerile europarlamentare. Cele mai multe sunt in Italia și Spania. Romanii din afara țarii vor avea la dispoziție 915 secții de votare pentru a-și alege europarlamentarii la scrutinul din 9 iunie, a anunțat Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde miercuri vor avea loc greve in sectorul transportului public. Astfel, sunt asteptate perturbari majore, fiind modificate programul autobuzelor, metroului, trenurilor si taxiurilor, noteaza news.ro.