Certificat ITP falsificat, descoperit la ieșirea din țară Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean roman care a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP care a fost falsificat. Azi-noapte, in jurul orei 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare s-a prezentat pentru a ieși din Romania un cetațean roman, in varsta de 24 de ani, conducand un autovehicul inmatriculat in Polonia. Cu ocazia formalitaților pentru ieșirea din țara, șoferul a prezentat colegilor noștri și documentele mașinii, ocazie cu care s-a constatat ca pe certificatul de inmatriculare, la rubrica privind inspecția tehnica periodica, data… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

