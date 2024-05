Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300 de locuri de munca sunt vacante in județul Dambovița, in aceasta saptamana. In baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt 239 de locuri de munca disponibile pentru persoanele calificate in diverse meserii, dintre care menționam: – lacatuș mecanic, macaragiu,…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 1,91% la finalul lunii martie 2024, mai mare decat cea din luna mai cu 0,17 puncte procentuale, potrivit Agentiei Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bihor.

- Peste 360 de locuri de munca sunt disponibile in aceasta saptamana in județul Dambovița. Potrivit listei transmise de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, cei care se afla in cautarea unei slujbe au la dispoziție, mai exact, 363 de opțiuni. Cele mai multe locuri de munca, 315, sunt destinate…

- Cei care sunt in cautarea unui loc de munca au la dispoziție, in aceasta saptamana, peste 300 de joburi disponibile la angajatorii din județul Dambovița. Cele mai multe locuri de munca vacante, 279, sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii: – ajutor bucatar, ambalator manual, agent securitate,…

- Dambovițenii care iși cauta un loc de munca au la dispoziție 223 de joburi oferite de angajatorii dambovițeni prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița. Cele mai multe locuri, 204, sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Dintre acestea enumeram: – sudor, agent securitate,…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna erau inregistrați, la sfarșitul lunii ianuarie 2024,un numar de 3369 șomeri, dintre care 1581 feme), rata șomajului fiind de 4,20%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 5,09%, in prima luna a anului…

- In ultima decada a lunii februarie piata muncii s-a mai animat putin, iar mediul de afaceri anunta ca recruteaza 562 de salariati. Conform raportarii saptamanale a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt cele mai multe sanse de angajare sunt in Piatra Neamt si comunele limitrofe unde…

- In ultima perioada, in medie, 220 de locuri de munca au fost disponibile in județul Dambovița, cele mai multe vizand persoanele calificate in diverse meserii. Vorbim despre posturile anunțate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, instituție care publica zilnic job-urile cautate in județul…