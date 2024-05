Târgu Mureș: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase O noua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase a demarat la Targu Mureș. Aceasta va dura pana in data de 5 iunie și se va derula treptat in diferite zone ale orașului. "Acum se pot arunca obiecte de mobilier vechi precum: mese, dulapuri, scaune, canapele, fotolii, paturi, saltele, tablouri, cuști de animale, jucarii, biciclete sau […] Post-ul Targu Mureș: Campanie de colectare a deșeurilor… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

