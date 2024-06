Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa forței de munca ii obliga pe cei din industria construcțiilor sa se gandeasca la noi alternative. Printre acestea se numara și inlocuirea muncitorilor cu roboți. In acest fel, s-ar putea acoperi lipsa a peste 200.000 de muncitori. Inginerii nu vor ieși din ecuație: vor primi salarii de pana la…

- Un recent accident aviatic petrecut la Aerodromul Spataru din Buzau a adus la lumina o situație ingrijoratoare in cadrul Ministerului Apararii Naționale (MApN). In ciuda plangerilor și solicitarilor repetate de transparența, MApN și baza de parașutiști din Buzau au pastrat tacerea cu privire la inchirierea…

- In cadrul ședinței de Colegiu Prefectural de astazi au fost aduse in discuție gospodinele care in preajma sarbatorilor vand prajituri, platouri sau chiar mese intregi. Potrivit prefectului Teo Cioarba acestea nu pot fi prinse decat cu ajutorul bistrițenilor care fac sesizari in acest caz. Instituțiile…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) s-a autosesizat si a demarat o cercetare coordonata de Departamentul de Jurisdictie Profesionala in legatura cu situatia semnalata la Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti. ”In urma informatiilor din spatiul public, Colegiul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a semnalat o creștere semnificativa a numarului de reclamatii referitoare la serviciile poștale in primele doua luni și jumatate ale anului curent. Potrivit declarațiilor facute de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, in…

- O nutriție adecvata este cruciala pentru buna funcționare a corpului nostru, așadar este important sa fim conștienți de alimentele pe care le consumam și de cantitațile ingerate. Neglijarea acestui aspect poate duce la diverse probleme de sanatate. Dr. Vlad Ciurea subliniaza importanța dietei in…

- Tradiția populara spune ca in ziua de 9 martie ar trebui sa mancam mucenici , iar barbații sa inchine cate 40 de pahare de vin. Desigur ca, fiecare se conformeaza atat cat poate tradiției. Sigur, insa, este ca producatorii și negustorii fac tot ce pot sa profite de aceasta sarbatoare! Din ce in ce mai…

- Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a declarat intr-un interviu publicat de Spotmedia ca ancheta EPPO privind achiziționarea a 300 de mașini BMW de catre MAI, in timpul mandatului fostului ministru Lucian Bode, nu a fost inca finalizata. „Colegii inca administreaza probe”, a spus Kovesi. Cat…