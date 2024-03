Stiri pe aceeasi tema

- Colectarea gratuita a deșeurilor voluminoase in Zona 0 Ghizela, a județului Timiș – incepe cea de-a doua campanie trimestriala organizata de RETIM și ADID Timiș din anul 2024. RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza o noua campanie...

- Nu uitați! Saptamana aceasta are loc campania de colectare GRATUITA a deșeurilor voluminoase și DEEE, in Pitești! Primaria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 S.A., organizeaza, la sfarșitul lunii martie, prima campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase și DEEE, de anul acesta,…

- Marți, In 26 martie va avea loc prima campanie de ridicare gratuita de la domiciliu a deșeurilor voluminoase din Municipiul Baia Mare. Inscrierea se face la nr de telefon 0737155409 sau completand formularul electronic de pe adresa https://www.drusal.ro/campanie-voluminoase. Campania se adreseaza atat…

- SOMA Bacau și ADIS organizeaza campania de colectare a deșeurilor periculoase și voluminoase din municipiul Bacau, in perioada 25-30 martie 2024. Aceste campanii se adreseaza exclusiv persoanelor fizice. „La inceput de primavara locuitorii Municipiului Bacau sunt rugați sa iși noteze in calendare perioada…

- Primaria Municipiului Lugoj anunța ca RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. deruleaza a doua campanie din acest an de colectare a deșeurilor VOLUMINOASE. Din 01.04.2024 pana in 19.04.2024, intre orele 10.30-18.30, locuitorii din municipiul Lugoj se pot debarasa gratuit de obiecte uzate de mari dimensiuni.…

- Anunț Primaria Teiuș: Campanie gratuita de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase Primaria orașului Teiuș anunța ca in perioada 13-15 martie 2024 se va desfașura o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase. Potrivit reprezentanților Primariei Teiuș, colectarea se va face…

- In data de 12 martie 2024, pe raza orașului Tauții-Magherauș, se va desfașura o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase. „Rugam persoanele interesate sa se inscrie telefonic la numarul afișat in anunț pana la data de 8 martie 2024. De asemenea, recomandam pregatirea deșeurilor in afara proprietații,…

- In toata luna februarie și prima zi din luna martie are loc prima campanie de colectare a deșeurilor periculoase din menajer din acest an organizata de RETIM și ADID Timiș. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrațile-le in gospodarie și debarasați-va…