- Tragedie de proporții in Vaslui! Doi angajați ai unei primarii au murit, dupa ce au cazut intr-o fosa septica. Cel de-al doilea a ajuns acolo dupa ce a incercat sa iși salveze colegul, dar fara succes. Cei doi au avut un sfarșit tragic, sub privirile ingrozite ale celorlalți colegi.

