- Presa de stat chineza a relatat ca Musk s-a intalnit cu premierul Li Qiang la Beijing, timp in care Li i-a spus lui Musk ca dezvoltarea Tesla in China ar putea fi privita ca un exemplu de succes al cooperarii economice si comerciale dintre SUA si China. „Onorat sa ne intalnim cu premierul Li Qiang.…

- Autoritatile de reglementare a sigurantei auto din SUA au deschis o investigatie pentru a stabili daca rechemarea de catre Tesla a peste 2 milioane de vehicule, anuntata in decembrie, pentru a instala noi masuri de siguranta ale sistemului Autopilot este adecvata, in urma unei serii de accidente, transmite…

- Tesla incearca sa recaștige clienții cu mașini mai ieftine și software la preț redus. Producatorul de vehicule electrice a redus prețurile pe piețele cheie, inclusiv in SUA, China și Europa, in acest weekend, pe masura ce se confrunta cu scaderi ale vanzarilor și cu o concurența in creștere. Compania…

- Finantarea prin intermediul Legii pentru Cipuri si Stiinta din 2022 va sprijini doua unitati de productie de cipuri, un centru de cercetare si o unitate de ambalare, in Taylor, Texas, a spus agentia, dupa cum a relatat anterior de Reuters. De asemenea, finantarea va permite Samsung sa-si extinda fabrica…

- Actiunile companiei au scazut luni cu 3% luni. ”Pe masura ce pregatim compania pentru urmatoarea noastra faza de crestere, este extrem de important sa ne uitam la fiecare aspect al companiei pentru reducerea costurilor si cresterea productivitatii”, a spus Musk in nota obtinuta de CNBC. Potrivit informarii,…

- Tesla a dezvaluit vineri noi stimulente pentru a-i atrage pe consumatorii din China, cea mai mare piata auto din lume, unde producatorul american de automobile electrice este implicat intr-un razboi prelungit al preturilor cu rivali precum BYD, transmite Reuters, informeazp Agerpres. Consumatorii…

- Decizia trage cortina asupra unui plan care ar fi ajutat Apple sa patrunda intr-o noua industrie si sa reproduca poate succesul iPhone. Proiectul a inregistrat progrese inegale de-a lungul vietii sale, iar sfarsitul sau vine pe masura ce producatorii auto mondiali si-au redus investitiile in vehicule…

- Tesla va actiona imediat pentru a organiza un vot al actionarilor pentru a transfera statul de constituire al producatorului de vehicule electrice din Delaware in Texas, a anuntat joi directorul general Elon Musk intr-o postare pe X, informeaza Reuters. Comentariile miliardarului vin la doua zile dupa…