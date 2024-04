Tesla va concedia mai mult de 10% din forţa de muncă globală, potrivit unui memoriu trimis angajaţilor de CEO-ul Elon Musk Actiunile companiei au scazut luni cu 3% luni. ”Pe masura ce pregatim compania pentru urmatoarea noastra faza de crestere, este extrem de important sa ne uitam la fiecare aspect al companiei pentru reducerea costurilor si cresterea productivitatii”, a spus Musk in nota obtinuta de CNBC. Potrivit informarii, ”ca parte a acestui efort, am efectuat o revizuire amanuntita a organizatiei si am luat decizia dificila de a ne reduce numarul de angajati cu peste 10% la nivel global”. Electrek a scris pentru prima oara despre aceasta informare. Tesla avea 140.473 de angajati in decembrie 2023. Actiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

