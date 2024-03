Profitul net al Huawei s-a dublat în 2023, susţinut de ofertele de produse ale companiei Compania a atribuit, de asemenea, profitul mai mare cresterii veniturilor anuale de 9,6%, la 704,2 miliarde de yuani (99,18 miliarde de dolari). Profitul net a crescut cu 144,5% fata de anul anterior, la 87 miliarde de yuani (12 miliarde de dolari). Operatiunile de inalta calitate si vanzarile unor afaceri ale grupului au contribuit la profitabilitate, potrivit Huawei. Compania de telecomunicatii a revenit pe piata smartphone-urilor in 2023, cu lansarea linistita a telefonului Mate 60 Pro in China, la sfarsitul lunii august. Recenziile au indicat ca dispozitivul ofera viteze de descarcare asociate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

