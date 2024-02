Stiri pe aceeasi tema

- Exista spatiu pentru colaborare in Europa pentru majoritatea producatorilor, in special in partea din amonte a lantului valoric al vehiculelor electrice, cum ar fi aprovizionarea cu minerale si productia, a spus de Meo in timpul unei conferinte de presa sustinuta in marja Salonului Auto International…

- Supermasina U9 va face parte din brandul de lux Yangwang al BYD, care este disponibil abia de anul trecut si care a lansat alte doua vehicule. Potrivit BYD, U9 va putea atinge o viteza maxima de 309,19 km/h. De asemenea, va putea accelera pana la 100 km/h in 2,36 secunde. Acest lucru este comparabil…

- Au crescut vanzarile mașinilor electrice. In ianuarie 2024 fața de anul precedent, vanzarile globale de vehicule electrice au crescut cu 69%, transmite Reuters . Vanzarile de mașini complet electrice sau vehicule electrice cu baterie (BEV) și hibride plug-in au atins 1,1 milioane in ianuarie 2024 fața…

- Vanzarile de masini complet electrice, sau vehicule electrice cu baterie (BEV), si hibride plug-in au atins 1,1 milioane in ianuarie, fata de 660.000 in ianuarie 2023. Managerul de date al Rho Motion, Charles Lester, a declarat pentru Reuters ca vanzarile de vehicule electrice in Germania si Franta…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis ca Florin Flaugiu, unul dintre cei mai cautați fugari din Europa, a fost prins in Franța și a fost adus astazi in țara. „A aterizat avionul care a venit in țara cu fugarul Florin Flaugiu. Omul era inclus pe lista celor mai cautați fugari din Europa, condamnat…

- Peste 100 de pisici moarte au fost descoperite intr-un congelator sau ingropate intr-o gradina din curtea unei case din sudul Franței. Proprietarul, un barbat de 66 de ani, spune ca a vrut sa le dea viața veșnica. Articolul „A spus ca le-a dat viața veșnica”. Peste 100 de pisici, gasite moarte intr-un…

- Producatorul auto chinez de vehicule electrice BYD ar putea lansa SUV-uri in Europa care vor concura cu Land Rover Defender, Mercedes G-Class și Ford Bronco. BYD ia in considerare exportul modelelor Yangwang U8 și Fang Cheng Bao 5 in Europa. BYD intenționeaza sa prezinte SUV-ul de lux de dimensiuni…

- Producatorul auto chinez de vehicule electrice BYD ar putea lansa SUV-uri in Europa care vor concura cu Land Rover Defender, Mercedes G-Class și Ford Bronco. BYD ia in considerare exportul modelelor Yangwang U8 și Fang Cheng Bao 5 in Europa. BYD intenționeaza sa prezinte SUV-ul de lux de dimensiuni…