- Producatorii de automobile europeni si furnizorii lor au un an dificil, in timp ce se intrec pentru a reduce costurile modelelor electrice pentru a-i contracara rivalii chinezi, care aduc vehicule mai ieftine in Europa, transmite Reuters. O mare intrebare este in ce masura mai pot producatorii de…

- Stellantis si Renault incearca sa dezvolte vehicule electrice mai accesibile, care sunt mai scumpe decat echivalentele lor cu motoare cu combustie, deoarece cresterea vanzarilor de masini electrice a incetinit, in timp ce gigantii americani General Motors si Ford au abordat posibilitatea unor parteneriate…

- Vanzarile de masini complet electrice, sau vehicule electrice cu baterie (BEV), si hibride plug-in au atins 1,1 milioane in ianuarie, fata de 660.000 in ianuarie 2023. Managerul de date al Rho Motion, Charles Lester, a declarat pentru Reuters ca vanzarile de vehicule electrice in Germania si Franta…

- Elon Musk considera ca producatorii de automobile electrice din China vor avea un succes ”semnificativ” in afara Chinei, chiar daca firma sa Tesla se confrunta cu o concurenta intensa din partea acestor companii, transmite CNBC, relateaza News.ro. ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive…

- ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive companii auto din lume. Asadar, cred ca vor avea un succes semnificativ in afara Chinei, in functie de ce fel de tarife sau bariere comerciale sunt stabilite”, a spus Musk la apelul Tesla privind veniturile, de miercuri. ”Sincer, cred ca, daca…

- Europa risca sa devina excesiv de dependenta de bateriile chinezești pentru mașinile electrice, in condițiile in care continentul se straduiește sa cada de acord asupra unei strategii coerente pentru a stimula producția interna. Producatorii europeni de automobile vor crește importurile de baterii…