Volkswagen anticipează încetinirea creşterii vânzărilor în acest an, din cauza condiţiilor economice slabe Cel mai mare producator auto din Europa, ale carui marci includ Audi, VW si Lamborghini, se asteapta ca vanzarile sa creasca cu pana la 5% in 2024, dupa o crestere cu 15,5% anul trecut, la 322,3 miliarde de euro. Aceasta crestere sugereaza vanzari in 2024 de pana la 338 de miliarde de euro, mai mari decat estimarea analistilor de 316 miliarde realizata de LSEG. Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, vede ”o perspectiva economica redusa si o concurenta intensa” in 2024, desi producatorul auto ramane increzator pentru intregul an, indicand lansari de noi produse. Comentariile sunt similare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

