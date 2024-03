Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare producator auto din Europa, ale carui marci includ Audi, VW si Lamborghini, se asteapta ca vanzarile sa creasca cu pana la 5% in 2024, dupa o crestere cu 15,5% anul trecut, la 322,3 miliarde de euro. Aceasta crestere sugereaza vanzari in 2024 de pana la 338 de miliarde de euro, mai mari…

- Exista spatiu pentru colaborare in Europa pentru majoritatea producatorilor, in special in partea din amonte a lantului valoric al vehiculelor electrice, cum ar fi aprovizionarea cu minerale si productia, a spus de Meo in timpul unei conferinte de presa sustinuta in marja Salonului Auto International…

- Stellantis si Renault incearca sa dezvolte vehicule electrice mai accesibile, care sunt mai scumpe decat echivalentele lor cu motoare cu combustie, deoarece cresterea vanzarilor de masini electrice a incetinit, in timp ce gigantii americani General Motors si Ford au abordat posibilitatea unor parteneriate…

- In septembrie, Luca de Meo, directul general atat al Grupului Renault, cat si al Ampere, a declarat ca IPO-ul ar putea ajunge la o valoare de pana la 10 miliarde de euro. Aceasta decizie vine in contextul in care cererea de vehicule electrice in Europa scade, iar producatorii auto din regiune se confrunta…

- Elon Musk considera ca producatorii de automobile electrice din China vor avea un succes ”semnificativ” in afara Chinei, chiar daca firma sa Tesla se confrunta cu o concurenta intensa din partea acestor companii, transmite CNBC, relateaza News.ro. ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive…

- ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive companii auto din lume. Asadar, cred ca vor avea un succes semnificativ in afara Chinei, in functie de ce fel de tarife sau bariere comerciale sunt stabilite”, a spus Musk la apelul Tesla privind veniturile, de miercuri. ”Sincer, cred ca, daca…