Stellantis si Renault incearca sa dezvolte vehicule electrice mai accesibile, care sunt mai scumpe decat echivalentele lor cu motoare cu combustie, deoarece cresterea vanzarilor de masini electrice a incetinit, in timp ce gigantii americani General Motors si Ford au abordat posibilitatea unor parteneriate care ar putea reduce costurile vehiculelor electrice. Costul ridicat al vehiculelor electrice a devenit o bariera semnificativa in calea adoptarii mai largi, in masa, pentru masinile cu emisii zero. Producatorii de automobile au avut dificultati sa tina pasul cu Tesla, principalul producator…