- Toyota, unul dintre cei mai mari producatori de mașini din lume, a inregistrat un profit operational record in perioada fiscala aprilie 2023 – martie 2024, suma atinsa fiind de 5.350 miliarde de yeni (34,5 miliarde de dolari). Astfel, Toyota a devenit prima companie de orice fel din Japonia ca profit,…

- Anunturile separate facute joi de doi dintre cei mai mari producatori auto din Japonia, la Salonul auto de la Beijing, au subliniat si incercarea producatorilor japonezi de a face fata schimbarilor tehnologice masive care le-au perturbat pozitiile candva de invidiat pe piata chineza. Cu doar cativa…

- Compania dezvolta mai multe vaccinuri noi, inclusiv pentru cancer si virusul sincitial respirator (RSV), ceea ce duce la cheltuieli mari pentru cercetare si dezvoltare. Finantarea va reduce cheltuielile de cercetare si dezvoltare, desi Moderna a spus ca inca intentioneaza sa cheltuie aproximativ 4,5…

- ”Vrem sa fim un producator global de vehicule electrice in lume”, a declarat CEO-ul Nissan, Makoto Uchida, miercuri, in timpul unei conferinte de presa in orasul Chennai, din sudul Indiei, adaugand ca compania doreste sa-si aprofundeze parteneriatul cu Renault si, prin asta, prezenta in Europa. „Prin…

- Berkshire Hathaway Inc., compania americana condusa de legendarul investitor Warren Buffett, a anunțat sambata un profit anual record pentru anul 2023, respectiv 96,2 miliarde de dolari. Aceasta evoluție pozitiva a fost susținuta de performanța excepționala a segmentului de asigurari din cadrul companiei.…

- Stellantis si Renault incearca sa dezvolte vehicule electrice mai accesibile, care sunt mai scumpe decat echivalentele lor cu motoare cu combustie, deoarece cresterea vanzarilor de masini electrice a incetinit, in timp ce gigantii americani General Motors si Ford au abordat posibilitatea unor parteneriate…

- Profitul din exploatare ajustat a fost de 10,2 miliarde de euro (10,96 miliarde de dolari) pentru perioada iulie-decembrie, in scadere de la 11,3 miliarde de euro pentru aceeasi perioada din 2022. Cu toate acestea, castigurile s-au dovedit mai rezistente la impactul grevei decat se asteptase piata,…